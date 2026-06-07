El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 23 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados en la primera hora del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 3 de la tarde, momento en el que se prevé un leve aumento hacia los 33 grados en la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 32% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 94% en las horas más frescas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura alcance su máximo. Sin embargo, a medida que el sol se oculta, la humedad comenzará a descender, proporcionando un alivio en la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen estar fuera durante las horas más calurosas se mantengan hidratados y busquen sombra, ya que la combinación de temperatura y humedad podría resultar en un tiempo bastante caluroso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia las 11 de la noche. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos despejados y una brisa suave que hará que la velada sea agradable. En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.