El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La temperatura comenzará en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, se espera un incremento notable, alcanzando los 27 grados a las 11:00 y 30 grados a las 13:00. La tarde será especialmente cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 32 y 34 grados hasta las 17:00 horas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 29 grados a las 21:00 y 27 grados a las 22:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% a la medianoche y alcanzando un 75% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumenten, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 30% durante las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 43 km/h en las horas de la tarde, especialmente del suroeste. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución ante posibles ráfagas fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Con el orto a las 07:03 y el ocaso a las 21:43, los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de largas horas de luz solar, ideales para actividades familiares y recreativas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.