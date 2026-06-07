El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 21 grados durante la madrugada.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, llegando a los 29 grados entre las 14:00 y las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 76%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día.

El viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 36 km/h en las horas más cálidas, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, comenzando con ráfagas de 7 km/h en la madrugada y aumentando progresivamente hasta alcanzar los 38 km/h en la tarde. Esto sugiere que, aunque el tiempo será cálido, la brisa podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el cielo se mantendrá mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día.

La noche caerá con temperaturas que descenderán a 22 grados a las 22:00 horas, manteniendo un ambiente fresco y agradable. La visibilidad será óptima, y el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:47 horas.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y vientos moderados que aportarán frescura. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.