El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

Hoy, 7 de junio de 2026, Carmona se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la madrugada y 21 grados a las 2.

Durante la tarde, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con 30 grados . Las condiciones de humedad relativa también variarán a lo largo del día, comenzando en un 32% en la madrugada y aumentando hasta un 82% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 25% hacia el final de la tarde.

El viento será un factor notable hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 40 km/h desde el oeste a lo largo de la tarde. Las velocidades del viento oscilarán entre 12 y 26 km/h en las horas previas, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del calor. A primera hora, el viento soplará del suroeste a 12 km/h, cambiando a dirección oeste y aumentando su velocidad a medida que avanza el día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en Carmona durante el día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias, combinada con el cielo mayormente despejado, hará que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 11 de la noche. Las nubes altas podrían regresar, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. El ocaso se producirá a las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, Carmona disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, con un viento notable y sin posibilidad de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.