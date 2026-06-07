El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 23 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando hasta un 54% hacia la tarde. Este incremento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, la brisa que soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, con 32 grados a las 17:00 horas. Sin embargo, a partir de las 18:00 horas, comenzará un ligero descenso, y para la noche se espera que la temperatura baje a 25 grados. Las nubes altas que se han mencionado anteriormente podrían ofrecer un espectáculo visual al atardecer, que se producirá a las 21:36 horas, brindando un cierre pintoresco al día.

La noche se presentará con temperaturas más frescas, alrededor de 17 grados, y una humedad que se mantendrá en torno al 65%. Esto hará que las condiciones sean agradables para disfrutar de actividades nocturnas. En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.