El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

Hoy, 7 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% y aumentando hasta un 87% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica podría ser más llevadera en comparación con días anteriores.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 19:00, cuando el viento del sur será más fuerte.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. Las nubes altas que se presentaron durante el día se mantendrán, pero no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del cielo. El ocaso se producirá a las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Las Cabezas de San Juan, con temperaturas cálidas, un cielo mayormente despejado y un viento que proporcionará un alivio del calor en las horas más intensas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.