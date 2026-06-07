El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, el cielo seguirá mostrando nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque hasta 36 grados , lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

La humedad relativa en la mañana se mantendrá en un 29%, aumentando gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 62% en las horas más frescas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja estar atentos a las condiciones del tiempo.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 16 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, se espera que la dirección del viento cambie hacia el suroeste a medida que avance la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:36, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta como ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo mayormente despejado. Sin embargo, es importante tomar precauciones ante el calor intenso de la tarde y disfrutar de las frescas temperaturas de la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.