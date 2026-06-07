El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 33 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 44% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de calor podría ser más llevadera en las horas de la tarde, cuando la humedad se mantenga en niveles moderados.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Durante la tarde, se anticipan ráfagas más intensas, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Las nubes altas que podrían aparecer en la tarde no traerán consigo lluvias, sino que simplemente ofrecerán un ligero matiz en el cielo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:34. Este clima favorable es perfecto para disfrutar de actividades nocturnas en la ciudad, como paseos o cenas al aire libre.

En resumen, Baeza vivirá un día de verano típico, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea agradable. Es un día propicio para disfrutar de la belleza de la ciudad y de sus alrededores, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.