El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 33°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 29% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 51% por la noche. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de calor podría ser moderada gracias a la humedad que se incrementará hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 9 y 33 km/h, predominando de dirección oeste y suroeste. Las velocidades del viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A primera hora, el viento soplará suavemente desde el sur, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando su máxima velocidad en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Baena pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un paseo, realizar deporte o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se caracteriza por un ambiente cálido, mayormente despejado, con algunas nubes altas y vientos moderados. Los residentes y visitantes pueden esperar un día agradable, perfecto para disfrutar de las actividades veraniegas. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.