El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, Arahal se prepara para un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la noche. A medida que avance el día, se espera que el sol haga breves apariciones, especialmente en las horas centrales, aunque la mayor parte del tiempo el cielo permanecerá en su estado nublado.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 18 grados. A medida que el día avance, la sensación térmica podría ser más intensa debido a la combinación de calor y humedad.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 38% por la mañana y alcanzando hasta un 86% en las horas más frescas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de calor y humedad podría hacer que la población busque refugio en espacios frescos y sombreados.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor. Este viento también podría traer consigo algo de polvo y partículas del entorno, por lo que se recomienda precaución a quienes padecen problemas respiratorios.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Arahal podrán disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja mantenerse hidratados y protegerse del sol en las horas más intensas.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy será cálido y mayormente nublado, con temperaturas elevadas y alta humedad, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias para disfrutar del día de manera segura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.