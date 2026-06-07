El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, Andújar se verá envuelto en un ambiente mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 16 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 5 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 37 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 29% en la madrugada y aumentando hasta un 89% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 20% por la tarde, lo que proporcionará un ambiente más seco y cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, será constante y contribuirá a la dispersión de las nubes altas que se presentarán en el cielo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura alcanzará su máximo.

El orto se producirá a las 6:53 de la mañana y el ocaso será a las 21:37, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Andújar para hoy se presenta como un día cálido y mayormente despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio en medio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.