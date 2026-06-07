El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, Aljaraque disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, especialmente en las horas centrales, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, alcanzando los 28°C a las 16:00 horas y bajando gradualmente hasta los 22°C al caer la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo hasta un 52% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que sea más cómodo disfrutar del aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea en el campo o en la playa, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables que se presentan hoy.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.