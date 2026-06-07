El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a las 2 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 15 grados hacia las 6 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 29 grados en las horas centrales del día, especialmente entre las 15:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando hasta un 89% en las primeras horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 34% hacia el final de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 10 km/h. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el noroeste, aumentando su intensidad hasta alcanzar rachas de hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Alcalá la Real disfruten de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que rodean la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:34 horas. En resumen, hoy será un día cálido y soleado en Alcalá la Real, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.