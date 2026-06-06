El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 6 de junio de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 32 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con nubes altas en las primeras horas, pero a medida que avance la mañana, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable.

Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 22 grados, descendiendo ligeramente a 21 y 20 grados en las horas más frescas de la madrugada. A partir de las 9 de la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 14 horas. La máxima del día se registrará entre las 15 y 16 horas, alcanzando los 32 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más cálida, por lo que se recomienda a los habitantes de El Viso del Alcor que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste en las primeras horas, con velocidades que alcanzarán hasta 11 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y noreste, con ráfagas que podrían llegar a los 23 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que el sol se ponga a las 21:41, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados a las 23 horas. La noche se presentará fresca, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre. En resumen, El Viso del Alcor disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.