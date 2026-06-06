El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, Utrera se prepara para un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se presentarán con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 32 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, cuando el mercurio descienda a valores más agradables. La sensación térmica será cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo a un 25% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas pico. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero no se espera que cause incomodidad significativa.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día soleado y claro.

Los amaneceres en Utrera serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:02, y se espera que se ponga a las 21:41, brindando largas horas de luz natural para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Utrera será ideal para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa ligera que hará que la jornada sea placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.