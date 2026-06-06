El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

Hoy, 6 de junio de 2026, Úbeda se prepara para un día mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que adornarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar las nubes altas y a mantener el cielo mayormente despejado.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre. El ocaso se producirá a las 21:33, ofreciendo un espectáculo visual con el cielo despejado.

En resumen, hoy en Úbeda se disfrutará de un tiempo cálido y mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.