El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, Tomares se presentará con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo a un 18% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que variarán entre 6 y 18 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio refrescante ante las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:42. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 26°C al caer la noche, lo que hará que la velada sea agradable y propicia para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Es un día perfecto para aprovechar al máximo las actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos, sin preocuparse por la lluvia o el mal tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.