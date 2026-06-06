El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% y disminuyendo a lo largo del día, con valores que rondarán el 18% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica algo más elevada, especialmente durante la tarde, cuando se espera que el sol brille intensamente.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo ante el calor. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del norte y noreste, lo que contribuirá a la dispersión de las nubes altas que se prevén en el cielo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados hacia las 14:00 horas y bajando a 28 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 21 grados a las 21:00 horas, momento en el que el sol se ocultará a las 21:42.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.