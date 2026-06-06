El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a media tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura máxima llegue a los 33 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 66% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 17 km/h. Este viento será más notable en las primeras horas del día, proporcionando un alivio ante el calor. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, aunque se mantendrá una brisa suave que contribuirá a la sensación de frescura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite disfrutar de un día soleado sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. Las nubes altas persistirán, pero no afectarán la visibilidad de las estrellas, lo que podría ofrecer una hermosa vista del cielo nocturno.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se caracteriza por un ambiente cálido, con cielos mayormente despejados y una ligera brisa del noroeste. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.