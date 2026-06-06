El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

Hoy, 6 de junio de 2026, Priego de Córdoba se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable y luminoso. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 21 grados a las 00:00 horas y bajando a 20 grados a la 01:00.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 29 grados entre las 14:00 y las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 31% y el 50%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará principalmente del norte con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h, proporcionará un alivio agradable en las horas más calurosas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con la aparición de nubes altas en las horas centrales. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos o actividades deportivas, no se verán afectados por el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 19:00 y bajando a 24 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:35. La noche será tranquila, con temperaturas que rondarán los 11 grados en las horas más tardías.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias. La combinación de temperaturas agradables y una brisa suave hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza de la naturaleza en esta encantadora localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.