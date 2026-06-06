El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

Hoy, 6 de junio de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas de la mañana, antes de experimentar un aumento significativo a medida que el sol se eleva en el horizonte.

A lo largo de la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 28 y 31 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 20% al 30%, lo que proporcionará un ambiente cálido pero no excesivamente bochornoso. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Este viento ligero proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar del exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando su máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 30 grados. La noche caerá con temperaturas más frescas, rondando los 23 grados a las 23:00 horas, y el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día soleado y cálido, con cielos despejados y temperaturas agradables. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea en familia o con amigos. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.