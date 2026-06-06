El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

Hoy, 6 de junio de 2026, Palma del Río se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 1 de la madrugada. A medida que avanza la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 25% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. A pesar del calor, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Predominarán las direcciones del sur y suroeste, lo que podría proporcionar algo de alivio del calor en las horas más cálidas. A lo largo del día, el viento alcanzará su máxima intensidad en la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 17 km/h, lo que ayudará a mitigar un poco la sensación de calor.

En cuanto al estado del cielo, se espera que las nubes altas sean la característica principal, especialmente durante la mañana y la tarde. Hacia la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan a unos agradables 25 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado.

Los amantes del sol y las actividades al aire libre encontrarán en este día una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico. En resumen, Palma del Río vivirá un día típico de verano, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado que promete ser agradable para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.