El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

Hoy, 6 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 21 grados, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% y aumentando gradualmente hasta un 61% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, se prevé que la humedad disminuya, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico. A las 17:00 horas, la humedad se situará en un 23%, lo que indica un ambiente más seco y cálido.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a direcciones del norte y noroeste, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 21:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 24 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 21:41, marcando el final de un día cálido y mayormente despejado.

En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para disfrutar del entorno natural y social de la localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.