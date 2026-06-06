El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

Hoy, 6 de junio de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no amenazan con precipitaciones, aportan un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 36% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 79% en las horas previas a la tarde. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad comenzará a descender, lo que podría proporcionar un alivio en la sensación de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean pasar tiempo en parques o realizar actividades deportivas.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con algunas horas de poco nuboso, especialmente en la mañana y al final de la tarde. La puesta de sol se anticipa para las 21:38, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque no será del todo despejado, permitirá disfrutar de los colores del ocaso entre las nubes.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será cálido y mayormente nublado, ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.