El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

Hoy, 6 de junio de 2026, Morón de la Frontera se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente durante las horas centrales, aunque no se anticipan precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por un leve descenso hacia la noche, donde se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 22°C. La sensación térmica será bastante agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 45% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 30% por la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h. Las rachas de viento serán más intensas en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

No se esperan lluvias a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento suave. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en el parque.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.