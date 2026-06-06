El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

Hoy, 6 de junio de 2026, Montilla se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 16 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 30 y 31 grados .

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando hasta un 61% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico de temperatura. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará principalmente del norte y noreste, ayudará a mitigar un poco el calor, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de un día soleado sin interrupciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople con mayor intensidad en las horas de la tarde, alcanzando rachas de hasta 25 km/h. Esto se debe a un cambio en la dirección del viento, que pasará de ser del sur a del norte, lo que puede aportar un alivio en las temperaturas más cálidas de la tarde.

En resumen, Montilla disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán los 31 grados y un cielo mayormente despejado, los habitantes y visitantes de la ciudad podrán aprovechar al máximo este hermoso día de junio. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.