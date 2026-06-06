El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

Hoy, 6 de junio de 2026, Moguer se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas, que se han mantenido constantes desde la medianoche, seguirán cubriendo el cielo, aunque se espera que haya momentos de claridad, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura en Moguer comenzará en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 14:00 horas, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 25 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 31% a la medianoche y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 54% hacia el final de la jornada. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 30 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Moguer podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que no habrá sorpresas en forma de lluvia.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se caracterizará por un ambiente cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que aportará algo de frescura. Los habitantes podrán disfrutar de un día sin lluvias, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.