El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 21 grados, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales del día.

A lo largo de la jornada, el cielo se irá cubriendo con nubes altas, especialmente entre las 02:00 y las 18:00 horas, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza un día seco y soleado. La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, situándose en 27 grados a las 21:00 horas y finalizando el día en 24 grados a las 23:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 52% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 18% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del suroeste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 15:00 y las 17:00, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A partir de las 18:00, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán los 5 km/h.

La salida del sol se producirá a las 06:54, mientras que el ocaso está previsto para las 21:35, ofreciendo un largo periodo de luz solar que permitirá disfrutar de la belleza del entorno natural de Martos. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.