El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo a un 20% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Marchena se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h, predominando direcciones del noreste y del oeste. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ligero frescor que hará más llevadero el calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de lluvia también permitirá que los cultivos y jardines se beneficien de la luz solar sin el riesgo de encharcamientos.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá mostrando algunas nubes altas, pero se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando unos agradables 25 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:39.

En resumen, Marchena disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las actividades veraniegas. Con un tiempo estable y sin lluvias, es un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.