El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

Hoy, 6 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 1 de la madrugada. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, alcanzando los 31 grados, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo hasta un 20% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas y actividades al aire libre sin inconvenientes.

A medida que el día avanza hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados a las 9 de la noche y bajando a 25 grados hacia la medianoche. Las condiciones seguirán siendo agradables, con cielos despejados y poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol alrededor de las 21:42.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y pasar tiempo con amigos y familiares. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado mientras disfruta de este hermoso día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.