El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, Lucena se prepara para un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, pero sin que esto implique un riesgo de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 30°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura será gradual, con un leve descenso hacia la noche, donde se espera que la temperatura se sitúe alrededor de los 24°C. La sensación térmica será agradable, gracias a la combinación de temperaturas moderadas y un nivel de humedad relativa que variará entre el 36% y el 62% a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos provenientes del oeste a una velocidad de 6 km/h, aumentando gradualmente a lo largo del día. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance velocidades de hasta 25 km/h, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Esto proporcionará un alivio ante el calor, haciendo que la temperatura se sienta más fresca.

A lo largo del día, la humedad relativa comenzará en un 36% y aumentará hasta un 62% en las horas de la tarde, lo que es típico para esta época del año. Sin embargo, no se anticipan condiciones de incomodidad significativa, ya que la combinación de viento y temperaturas moderadas mantendrá el ambiente agradable.

En resumen, Lucena disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los lucentinos disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La puesta de sol está programada para las 21:36, ofreciendo un cierre perfecto a un día de clima favorable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.