El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, Lora del Río se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 16 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 46% y bajará hasta un 19% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las direcciones del viento variarán, predominando del sur y sureste, lo que podría aportar un ligero alivio a las altas temperaturas. En la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 18 km/h, lo que podría ofrecer un respiro ante el calor.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando se prevén las temperaturas más altas.

En resumen, Lora del Río disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, pero no olvide hidratarse y protegerse del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.