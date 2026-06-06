El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 24 y 22 grados , con una ligera disminución a medida que avanza el día. A las 00:00 horas, la temperatura alcanzará los 24 grados, descendiendo gradualmente hasta los 21 grados a las 03:00 horas.

A partir de las 06:00 horas, la temperatura comenzará a bajar más significativamente, alcanzando los 18 grados a las 07:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% a la medianoche y aumentando hasta un 55% a las 07:00 horas. Esto sugiere que la mañana podría sentirse un poco más fresca y húmeda, pero sin riesgo de precipitaciones, ya que se prevé un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. A lo largo de la mañana, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 15 km/h a las 00:00 horas, disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día. A las 12:00 horas, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 26 grados, y se mantendrá en torno a los 30 grados entre las 14:00 y 16:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 32 grados a las 16:00 horas, manteniéndose en ese nivel hasta las 20:00 horas. La humedad relativa comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación térmica más cómoda. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 21:00 horas y bajando a 26 grados hacia las 23:00 horas.

El ocaso se producirá a las 21:34 horas, marcando el final de un día mayormente soleado y cálido. La ausencia de precipitaciones y la presencia de cielos despejados durante la tarde y la noche permitirán disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas. En resumen, el tiempo en Linares hoy será ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas y cielos despejados que invitan a salir y aprovechar el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.