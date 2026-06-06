El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, se espera en Lepe un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo continúe cubierto, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 31 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 21 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 16 grados a las 06:00. A medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 29 grados a las 14:00 y un máximo de 31 grados a las 16:00. Durante la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 28 grados hacia las 18:00 y 27 grados a las 19:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 71% a las 08:00. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles razonables, descendiendo a un 32% hacia la tarde y aumentando nuevamente hacia la noche.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 14 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 40 km/h. A medida que avance la jornada, el viento se suavizará, con velocidades que oscilarán entre 5 y 21 km/h en la tarde y noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Lepe podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de que el tiempo será seco y propicio para actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:08 y el ocaso a las 21:47, brindando una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será mayormente nublado, con temperaturas cálidas y un viento moderado, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.