El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C a las 18°C durante la mañana, proporcionando un ambiente cálido y cómodo para las actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, alcanzando los 31°C. Este calor será acompañado por una ligera brisa proveniente del norte, con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo a un 25% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente seco y agradable.

Durante la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, con la aparición de nubes altas que no se espera que generen precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los habitantes de Lebrija disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto a la calidad del aire, se prevé que sea buena, lo que es ideal para quienes deseen realizar ejercicio o pasear por los parques y espacios públicos de la ciudad. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 11°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá observar un hermoso cielo estrellado. La brisa del norte continuará, aunque con menor intensidad, proporcionando un ambiente fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.