El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a media tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en un rango agradable, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% por la mañana y descendiendo a un 16% en las horas centrales del día. Esto sugiere un ambiente seco que, combinado con las temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros. Sin embargo, por la tarde, la humedad aumentará ligeramente, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h, siendo más intenso durante las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales, especialmente en las horas de mayor calor.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado y despejado, ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia la tarde y bajando a 24 grados durante la noche. Las nubes altas persistirán, pero no se espera que interfieran con la visibilidad de las estrellas.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y un viento moderado que aportará un toque de frescura. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.