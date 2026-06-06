El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que proporcionará una luz suave y difusa. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 33 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente fresco, alcanzando los 24 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta los 18 grados a las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando su punto máximo de 33 grados alrededor de las 18:00 horas. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 25 grados a las 23:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, por lo que se recomienda a los habitantes de Dos Hermanas que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y del este, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y una brisa ligera que hará que la jornada sea placentera. Se aconseja a los ciudadanos disfrutar del día, aprovechando el buen tiempo y la ausencia de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.