El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

Hoy, 6 de junio de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% y bajando a un 20% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 5 km/h en la mañana, aumentando a 18 km/h desde el norte durante la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a mitigar el calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de un paseo por el río o participar en eventos al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y sol.

En resumen, Coria del Río disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 33 grados , una humedad moderada y vientos suaves que harán que la jornada sea placentera. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvide llevar protección solar y mantenerse hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.