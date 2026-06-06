El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 15 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 32 grados en la tarde, con un pico de 33 grados entre las 5 y las 6 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% a las 00:00 horas y aumentando hasta un 70% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 19% en las horas de mayor calor. Esto podría generar una sensación térmica algo más elevada, especialmente durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 20 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 18 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo ante el calor intenso de la tarde. A partir de la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán entre los 5 y 12 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día, cuando la radiación solar es más intensa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. En resumen, Córdoba vivirá un día cálido y soleado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.