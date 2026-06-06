El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

Hoy, 6 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, con un agradable 32 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 19% en las horas centrales. Esto sugiere un ambiente seco y cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica podría ser un poco más alta debido a la baja humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 24 km/h. A medida que el día avance, el viento se suavizará, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Castilleja de la Cuesta pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, perfecto para salir a pasear, hacer deporte o disfrutar de un picnic en el parque.

El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. El ocaso se producirá a las 21:42, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día de calor y sol.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán los 32 grados, un ambiente seco y un viento ligero. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.