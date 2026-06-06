El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

Hoy, 6 de junio de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas serán la característica principal del tiempo, aunque se espera que a partir del mediodía y hasta la tarde, el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo que el sol brille con más fuerza.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 31 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 16 grados, pero a medida que avance el día, se espera un aumento significativo, alcanzando los 31 grados en las horas pico de la tarde. Esta variación térmica sugiere que los habitantes de Cartaya deben estar preparados para un día cálido, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 65% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día. Es recomendable que los residentes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 40 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la mañana, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el viento disminuya en la tarde, la sensación térmica podría ser más cálida.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, lo que es ideal para actividades familiares o eventos comunitarios. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado en general.

En resumen, Cartaya disfrutará de un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de nubes altas, temperaturas elevadas y viento moderado hará que sea un día agradable para disfrutar al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.