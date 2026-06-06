El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

Hoy, 6 de junio de 2026, Carmona se prepara para un día mayormente soleado, con algunas nubes altas que adornarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 16 grados en las primeras horas del día, antes de experimentar un aumento significativo.

A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en ascenso, alcanzando un máximo de 32 grados en la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 45% y se espera que baje hasta un 18% en las horas más cálidas. Esto generará un ambiente cálido y seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, mientras que por la tarde, el viento se tornará más suave, alcanzando velocidades de 1 a 6 km/h. Esta brisa ligera será un alivio en las horas más calurosas del día, proporcionando un toque refrescante.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas se mantendrán elevadas, alcanzando su punto máximo alrededor de las 19:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 32 grados. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas.

En resumen, Carmona disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 32 grados , y sin posibilidad de lluvia. Los habitantes y visitantes de la ciudad podrán disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invita a salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.