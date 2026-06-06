El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, se espera en Camas un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Desde la madrugada y durante las primeras horas, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance la jornada, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 19 grados a las 06:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 33 grados entre las 17:00 y 18:00 horas. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose alrededor de los 26 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% a la medianoche y fluctuando entre un 18% y un 51% a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera en las horas de mayor temperatura debido a la baja humedad en esos momentos.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 16 km/h. Predominarán las direcciones del norte y noreste, con ráfagas más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo, practicar deportes o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una jornada cálida y mayormente soleada, con algunas nubes altas que no interrumpirán la luminosidad. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, y el viento suave ofrecerá un respiro del calor. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.