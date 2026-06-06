El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

Hoy, 6 de junio de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente estable, con condiciones agradables para disfrutar del aire libre. Durante la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad desde temprano. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a medida que avanza la mañana.

A lo largo de la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Cabra pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La temperatura alcanzará su punto máximo en las horas centrales del día, llegando a los 30 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 23% y el 59%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa en las horas más cálidas. Es recomendable que quienes planeen salir durante la tarde se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea posible.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h, principalmente del norte. Esto proporcionará un alivio agradable ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de mayor calor. Las direcciones del viento variarán a lo largo del día, comenzando desde el oeste y cambiando hacia el norte, lo que podría ofrecer un ligero frescor en la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá poco nuboso, permitiendo que las estrellas sean visibles, lo que podría ser una excelente oportunidad para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el día en Cabra se perfila como ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes de la ciudad podrán disfrutar de un día agradable, perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios públicos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.