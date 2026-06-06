El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

Hoy, 6 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 32 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% a primera hora y descendiendo a un 22% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin demasiadas incomodidades.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el viento se intensifique ligeramente, alcanzando rachas de hasta 24 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:40 horas, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para la noche. Las temperaturas nocturnas se situarán en torno a los 23 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada placentera bajo un cielo mayormente despejado.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. No olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado mientras disfrutas de este hermoso día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.