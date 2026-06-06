El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han comenzado a descender suavemente, comenzando en 24 grados a las 00:00 horas y alcanzando un mínimo de 18 grados a media tarde. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura se eleve, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 22% por la mañana y subiendo hasta un 50% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la brisa suave que se espera a lo largo del día ayudará a mitigar el calor, con vientos predominantes del norte y noroeste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas. Las nubes altas que han estado presentes durante el día se disiparán, permitiendo que el cielo se aclare y se convierta en un espectáculo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 21:42, ofreciendo un hermoso atardecer que los residentes de Bormujos podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que aprovechen el buen tiempo y se mantengan hidratados durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.