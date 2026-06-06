El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto de nubes altas, aunque no se esperan precipitaciones a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza un ambiente seco y soleado.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 06:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados a las 17:00 horas. Este calor será más pronunciado durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 23% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 60% en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, esta cifra se mantendrá en niveles relativamente bajos, lo que contribuirá a que la sensación térmica no sea tan agobiante a pesar del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Las rachas máximas alcanzarán los 21 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. La dirección del viento será predominantemente del suroeste durante todo el día, lo que es típico para esta época del año en la región.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará aún más, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas comenzarán a descender lentamente hacia la noche, alcanzando los 30 grados a las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:35. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 26 grados a las 23:00 horas.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy será cálido y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias y el viento ofrecerá un ligero alivio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.