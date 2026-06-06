El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente estable y agradable. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad con una temperatura inicial de 22 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la tarde.

Durante la mañana, se espera que la humedad relativa se mantenga en torno al 27%, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que el día progrese, la humedad aumentará gradualmente, alcanzando un 53% en las horas de la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Baeza podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. En las primeras horas de la mañana, se registrará una racha máxima de 23 km/h, que irá disminuyendo a lo largo del día. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, especialmente cuando la temperatura alcance su punto máximo de 30 grados en la tarde. A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:34, se espera que la temperatura comience a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para la noche.

En cuanto al estado del cielo, se anticipa que las nubes altas dominarán la mayor parte del día, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, esto no impedirá que los rayos del sol sigan brillando, proporcionando un tiempo cálido y soleado. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de precipitaciones hace de este un día ideal para disfrutar de paseos por la ciudad, visitar sus monumentos históricos o simplemente relajarse en los parques.

En resumen, Baeza vivirá un día de clima primaveral, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y un viento suave que hará que la experiencia al aire libre sea aún más placentera. Es un momento perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y de la compañía de amigos y familiares.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.