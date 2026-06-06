El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, Baena se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, aunque se espera que en algunos momentos se presenten intervalos de cielo poco nuboso, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, las nubes continuarán siendo la característica principal del cielo, sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso gradual a lo largo de la jornada. La temperatura comenzará en torno a los 23 grados a primera hora de la mañana, descendiendo a 22 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 18 grados hacia las 6 de la tarde. La máxima del día se espera que llegue a los 31 grados, alcanzándose en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido, aunque no excesivamente caluroso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 45% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El viento soplará mayormente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 15 km/h, mientras que por la tarde se espera que el viento se calme un poco, con velocidades que rondarán los 4 km/h. Esto contribuirá a que la sensación térmica se mantenga dentro de un rango cómodo, aunque se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

En resumen, el día en Baena se presentará con un cielo mayormente nublado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvias. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.