El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente durante las horas centrales del día, alcanzando temperaturas máximas de hasta 31 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 17 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a partir de las 13:00 horas, la temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevén las temperaturas más elevadas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% y descendiendo a un 31% durante las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera, aunque es importante estar atentos a la hidratación.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 27 y 32 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección norte y sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 49 km/h en las primeras horas. Esto podría generar una sensación refrescante, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

El orto se producirá a las 07:09 y el ocaso a las 21:47, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Ayamonte disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a los habitantes y visitantes a aprovechar al máximo lo que ofrece esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.